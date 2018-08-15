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ME EXPLICA DIREITO

Ministro do STF defende coletar DNA da população para apurar crimes

Atualmente existe uma lei que também causa polêmica entre especialistas em que são coletados os dados de pessoas condenadas por crimes hediondos e dolosos praticados com violência grave

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 11:58

Publicado em 

15 ago 2018 às 11:58
Utilizar o DNA para compor um banco de dados afim de aprimorar as investigações de crimes: o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, defendeu esta ideia durante uma palestra em um evento de peritos criminais em São Paulo. Existe uma lei em vigor atualmente que causa polêmica entre especialistas em que são coletados os dados de pessoas condenadas por crimes hediondos e dolosos praticados com violência grave. Moraes, no entanto, afirma que o exame não é invasivo e que a maneira mais moderna de se obter a identificação é a partir do DNA. Confira nesta edição do quadro Me Explica Direito uma análise do comentarista Américo Bedê!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 15-08-18

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