Mandatos fixos para ministros: entenda a polêmica

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ao blog da jornalista Andréia Sadi, nesta semana, que irá pautar a PEC do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no primeiro semestre de 2024. Segundo Pacheco, há magistrados a favor da pauta. Se a PEC for aprovada, será a segunda matéria pautada pelo Senado, num curto espaço de tempo, que limita atribuições da Corte. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê aborda o assunto.