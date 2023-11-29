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Me Explica Direito

Mandatos fixos para ministros: entenda a polêmica

Ouça as explicações do comentarista Américo Bedê

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 12:14

Publicado em 

29 nov 2023 às 12:14
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ao blog da jornalista Andréia Sadi, nesta semana, que irá pautar a PEC do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no primeiro semestre de 2024. Segundo Pacheco, há magistrados a favor da pauta. Se a PEC for aprovada, será a segunda matéria pautada pelo Senado, num curto espaço de tempo, que limita atribuições da Corte. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê aborda o assunto.
CBN - Me Explica Direito - 29-11-23.mp3

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