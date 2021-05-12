Limites da ampla defesa: no tribunal, vale tudo para defender o réu?

Na última segunda-feira (10), durante o julgamento do Caso Tatiane Spitzner, em Guarapuava (Paraná), que acabou por condenar Luis Felipe Manvailer a 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão pelo homicídio qualificado da esposa, uma cena chamou atenção e levantou a discussão sobre a ampla defesa. O advogado do réu, Cláudio Dalledone, balançou o pescoço de uma colega e empurrou a advogada, que faz parte de sua equipe, ao simular uma agressão. Ela se debate até perder o equilíbrio e tropeçar.
Cláudio Dalledone afirmou que a “dinâmica” havia sido combinada e disse que a simulação serviu para que o júri “tivesse consciência de que seria impossível uma esganadura sem deixar marca”. Mas afinal, qual é o limite da ampla defesa? Pode-se encenar uma cena de violência para fazer a reconstituição de um crime dentro do tribunal? Assunto para Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". Vale tudo para defender seu cliente? O comentarista analisa. Acompanhe!
Me Explica Direito - 12-05-21.mp3