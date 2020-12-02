Liberdade de imprensa é fundamental em países democráticos

Um relatório do governo federal caracterizou 50 jornalistas brasileiros como "detratores" ao governo Bolsonaro, ao Ministério da Economia e/ou ao ministro Paulo Guedes. Outros oito foram considerados neutros informativos e 23 favoráveis - totalizando 81. A informação foi revelada pelo colunista Rubens Valente, do UOL, nesta terça-feira (1º). Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê repercute o relatório e ressalta que em países democráticos a liberdade de imprensa é fundamental.
Me Explica Direito - 02-12-20