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ME EXPLICA DIREITO

Liberdade de imprensa é fundamental em países democráticos

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:13

Publicado em 

02 dez 2020 às 13:13
Um relatório do governo federal caracterizou 50 jornalistas brasileiros como "detratores" ao governo Bolsonaro, ao Ministério da Economia e/ou ao ministro Paulo Guedes. Outros oito foram considerados neutros informativos e 23 favoráveis - totalizando 81. A informação foi revelada pelo colunista Rubens Valente, do UOL, nesta terça-feira (1º). Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê repercute o relatório e ressalta que em países democráticos a liberdade de imprensa é fundamental.
Me Explica Direito - 02-12-20

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