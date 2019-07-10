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Liberação do plantio de maconha: o que prevê a discussão em Brasília

Ouça a análise de nosso comentarista Américo Bedê

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:26

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:26
Liberar o plantio de maconha poderia abrir a porta para a legalização do consumo no País? Este também é um dos temas que tem agitado as discussões em Brasília nesta semana. Nesta terça-feira (9) em audiência no Senado, especialistas e associações de pacientes reivindicaram a regulamentação sobre o uso e produção de medicamentos a base de cannabis. Em repercussão ao tema, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, destacou que liberar plantio de maconha vai abrir porta para consumo generalizado e que a proibição mantém controlado o processo. Quem faz a análise do tema é o nosso comentarista Américo Bedê.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 10-07-19

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