Liberação do plantio de maconha: o que prevê a discussão em Brasília

Liberar o plantio de maconha poderia abrir a porta para a legalização do consumo no País? Este também é um dos temas que tem agitado as discussões em Brasília nesta semana. Nesta terça-feira (9) em audiência no Senado, especialistas e associações de pacientes reivindicaram a regulamentação sobre o uso e produção de medicamentos a base de cannabis. Em repercussão ao tema, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, destacou que liberar plantio de maconha vai abrir porta para consumo generalizado e que a proibição mantém controlado o processo. Quem faz a análise do tema é o nosso comentarista Américo Bedê.