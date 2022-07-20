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Me Explica Direito

Lei de Improbidade não considera estupro em hospital como violação

Críticos do novo texto alertam que uma das consequências é a ausência de punição

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 12:13

Publicado em 

20 jul 2022 às 12:13
O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por estupro.
Médico anestesista preso por estupro Crédito: Reprodução/Facebook
Nesta edição do "Me Explica Direito", Américo Bedê traz como destaque que a nova Lei de Improbidade Administrativa, promulgada em outubro do ano passado, especificou quais atos podem ser enquadrados como improbidade na gestão pública, o que, para os defensores da nova legislação, traz maior clareza e segurança jurídica para o assunto. Entretanto, críticos do novo texto alertam que uma das consequências é a ausência de punição, na esfera cível, para os casos de assédio sexual e estupro. Assim, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, e o anestesista Giovanni Quintella Bezerra não poderiam mais ser processados por improbidade administrativa, condenação que, dentre outras sanções, impede ocupação de cargos públicos e suspende direitos políticos. Ouça a conversa completa!
ME EXPLICA DIREITO - 20-07-22

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