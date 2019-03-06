Lava-Jato da Educação: como operação deve ser conduzida?

O presidente Jair Bolsonaro anunciou esta semana, pelo Twitter, a criação da ‘Lava-Jato da Educação’, unindo trabalhos dos ministérios da Educação e da Justiça, Polícia Federal, Advocacia e Controladoria Geral da União. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o gasto primário com educação em 2017 superou R$ 117 bilhões. O montante representa 6% do Produto Interno Bruto, ou seja, mais que a média dos países desenvolvidos. De acordo com Bolsonaro, dados iniciais revelam indícios muito fortes que a máquina pública está sendo usada erroneamente. Quem comenta o tema é o nosso comentarista Américo Bedê.