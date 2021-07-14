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Me Explica Direito

Justiça reduz fiança de motorista embriagado: em quais situações há essa possibilidade?

A análise é do nosso comentarista Américo Bedê

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 12:07

Publicado em 

14 jul 2021 às 12:07
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Na noite do dia 1º de julho, um acidente na ES-080, no interior de Colativa, terminou com pai e filha mortos em uma colisão frontal envolvendo a motocicleta onde estavam e um carro dirigido por um motorista embriagado, que foi preso em flagrante após comprovada a ingestão de bebida alcoólica no teste do etilômetro, segundo a Polícia Militar. Sua fiança foi estipulada em R$ 10 mil para a liberdade provisória. Porém, a Justiça, nesta terça-feira (13), diminuiu pela metade a fiança do envolvido. Mas como funciona e em quais casos pode haver redução de fiança? Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe!
Me Explica Direito - 14-07-21.mp3

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