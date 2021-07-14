Justiça reduz fiança de motorista embriagado: em quais situações há essa possibilidade?

Na noite do dia 1º de julho, um acidente na ES-080, no interior de Colativa, terminou com pai e filha mortos em uma colisão frontal envolvendo a motocicleta onde estavam e um carro dirigido por um motorista embriagado, que foi preso em flagrante após comprovada a ingestão de bebida alcoólica no teste do etilômetro, segundo a Polícia Militar. Sua fiança foi estipulada em R$ 10 mil para a liberdade provisória. Porém, a Justiça, nesta terça-feira (13), diminuiu pela metade a fiança do envolvido. Mas como funciona e em quais casos pode haver redução de fiança? Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe!