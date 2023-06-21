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Me Explica Direito

"Juridiquês": é possível usar linguagem mais simples na Justiça?

Ouça o comentário de Américo Bedê

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 12:07

Publicado em 

21 jun 2023 às 12:07
Justiça, julgamento, corte
O assunto é o "juridiquês"! Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
O Direito, como toda área de conhecimento, tem termos técnicos conhecidos por quem é especialista e não pelos leigos. O problema não estaria, necessariamente, no uso desses termos técnicos, mas na forma excessivamente rebuscada de escrever. Pensando em aproximar o Judiciário da sociedade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está promovendo uma iniciativa bem sucedida do Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, para ampliar o uso de uma linguagem mais simples na Justiça e criar formas de traduzir as decisões para o público em geral. O principal ponto da iniciativa é incentivar que os tribunais de Justiça disponibilizem uma explicação em linguagem simples de certas decisões, sentenças ou portarias a depender do perfil de pessoas que elas afetem. Essa "tradução" seria produzida pelas próprias varas tanto em forma de texto como em forma de áudio - acessível por QR Code, por exemplo - pensando tanto em pessoas com deficiência visual, quanto em pessoas que não sabem ler. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN - Me Explica Direito- 21-06-23.mp3

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