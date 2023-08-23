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Me Explica Direito

Juízes agora podem julgar casos de clientes de parentes

Quem explica a medida é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 12:11

Publicado em 

23 ago 2023 às 12:11
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bedê traz como destaque a notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem 7 votos a 4 para para invalidar trecho do Código de Processo Civil que estabelece uma das regras para o impedimento de juízes em processos.
A ação em discussão no Supremo, apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), se refere a uma circunstância específica: quando o julgado é cliente de um escritório de parente do juiz. Mas desde que esse cliente esteja, naquela causa, sendo representado por outro escritório.
Com a decisão do STF, o juiz não está mais impedido de julgar nessas circunstâncias. O relator do caso, ministro Edson Fachin, considerou a regra constitucional. Para o ministro, é "justa e razoável a presunção legalmente estabelecida de ganho, econômico ou não, nas causas em que o cliente do escritório de advocacia de parente do magistrado atue". Ouça a conversa completa!
Me Explica Direito - 23-08-23

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