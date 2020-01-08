Juiz de garantias: afinal, qual será sua função?

Um dos trechos mais polêmicos do texto do pacote anticrime, aprovado nas duas casas do Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, é a figura do juiz de garantias. A decisão diverge do pacote inicial proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e foi criticada por apoiadores da Operação Lava Jato. As novas regras já passam a valer no próximo dia 23 de janeiro. Mas afinal, o que é o juiz de garantias e qual é a sua função? Quem responde essas e outras perguntas é o comentarista Américo Bedê, no Me Explica Direito desta quarta-feira (08).Acompanhe!