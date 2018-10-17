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ME EXPLICA DIREITO

Injúria e difamação: o que é levado em conta no direito de resposta?

Entendas as diferenças com a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:10

Publicado em 

17 out 2018 às 12:10
A campanha eleitoral neste segundo turno tornou-se um verdadeiro cenário de embate entre os dois candidatos na disputa: Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). A campanha do candidO do PSL entrou com dois pedidos de resposta, no TSE, contra propagandas de seu adversário, pois o petista teria usado falas de Bolsonaro fora de contexto e o ligou a episódios de violência ocorridos após o primeiro turno da eleição presidencial.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 17-10-18
Do outro lado, o candidato do PT ingressou com pedido de direito de resposta contra o presidenciável do PSL, em torno da divulgação sobre o suposto 'kit gay', que, segundo a campanha do petista, é conteúdo falso propagado pelo oponente na disputa presidencial.
Em meio a esse guerra de tentativas de direito de resposta, nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê explica, afinal, o que prevê a legislação sobre injúria e difamação.
 

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