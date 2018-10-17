Injúria e difamação: o que é levado em conta no direito de resposta?

A campanha eleitoral neste segundo turno tornou-se um verdadeiro cenário de embate entre os dois candidatos na disputa: Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). A campanha do candidO do PSL entrou com dois pedidos de resposta, no TSE, contra propagandas de seu adversário, pois o petista teria usado falas de Bolsonaro fora de contexto e o ligou a episódios de violência ocorridos após o primeiro turno da eleição presidencial.

Your browser does not support the audio element. Me Explica Direito - Americo Bedê - 17-10-18

Do outro lado, o candidato do PT ingressou com pedido de direito de resposta contra o presidenciável do PSL, em torno da divulgação sobre o suposto 'kit gay', que, segundo a campanha do petista, é conteúdo falso propagado pelo oponente na disputa presidencial.