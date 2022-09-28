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Me Explica Direito

Informação pode ser considerada sigilosa? Especialista esclarece!

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 12:05

Publicado em 

28 set 2022 às 12:05
Confidencial, documento
Confidencial, documento Crédito: Pixabay
Nomes de quem visitou a primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada, telegramas do Itamaraty sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e a carteira de vacinação do presidente do Jair Bolsonaro. Levantamento do "Estadão" mostra que entre 2019 e 2022 o governo federal impôs segredo de 100 anos a informações que deveriam ser públicas em ao menos 65 casos. Sob alegação de que os documentos continham informações pessoais, o governo rejeitou pedidos apresentados por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) em 11 diferentes ministérios. A lista inclui pedidos ao Exército sobre a apuração disciplinar do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Nesta edição do "Me Explica Direito", Américo Bedê explica se, realmente, há documentos e informações que podem ser considerados sigilosos. Ouça a conversa completa!
Me Explica Direito - 28-09-22

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