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Indicação e nomeação de ministros do STF: como funciona?

As explicações são de Américo Bedê

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:30

Publicado em 

07 jul 2021 às 12:30
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: STF
O presidente Jair Bolsonaro confirmou em reunião ministerial nesta terça-feira (6) que o indicado para ocupar a cadeira a ser deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF) será o Advogado-Geral da União, André Mendonça. O nome de Mendonça ainda não foi oficialmente anunciado. A indicação deve ocorrer assim que o ministro Marco Aurélio se aposentar, no dia 12 de julho. O AGU deve passar por sabatina no Senado, que pode aprovar ou rejeitar seu nome. Mas afinal, como funciona o processo desde a indicação até a nomeação e posse de ministros do STF? Tema para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Ouça:
Me Explica Direito - 07/07/2021

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