Indicação e nomeação de ministros do STF: como funciona?

O presidente Jair Bolsonaro confirmou em reunião ministerial nesta terça-feira (6) que o indicado para ocupar a cadeira a ser deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal (STF) será o Advogado-Geral da União, André Mendonça. O nome de Mendonça ainda não foi oficialmente anunciado. A indicação deve ocorrer assim que o ministro Marco Aurélio se aposentar, no dia 12 de julho. O AGU deve passar por sabatina no Senado, que pode aprovar ou rejeitar seu nome. Mas afinal, como funciona o processo desde a indicação até a nomeação e posse de ministros do STF? Tema para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Ouça: