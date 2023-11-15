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Me Explica Direito

Importunação sexual: o que é o crime e como denunciar

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 12:09

Publicado em 

15 nov 2023 às 12:09
Só em 2020, segundo o TST, foram quase sete processos abertos por dia envolvendo assédio
Assédio e importunação Crédito: Freepik
O atacante Everton, com passagens por Flamengo, São Paulo e Grêmio, e que defende a Ponte Preta, é suspeito de importunação sexual e lesão corporal. Duas mulheres registraram boletim de ocorrência contra o jogador na Delegacia de Paulínia (SP), na segunda-feira (13). De acordo com a denúncia à Polícia Civil, Everton, de 34 anos, teria passado a mão nas nádegas de duas mulheres durante um churrasco no fim de semana, e que, ao ser confrontado, teria agredido as vítimas. A assessoria de Everton afirmou que o jogador está "ciente das acusações que sofreu". Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê fala sobre o que é e como é caraterizada a importunação sexual. Ouça a conversa completa!
CBN - ME EXPLICA DIREITO - 15-11-23

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