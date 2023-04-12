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Me Explica Direito

Governo pede que Congresso retire de tramitação projeto que isenta militares de punição

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 12:04

Publicado em 

12 abr 2023 às 12:04
Congresso, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado
Congresso, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Crédito: Pedro França - Agência Senado
O governo Lula enviou uma mensagem para o Congresso Nacional solicitando que seja retirado de tramitação um projeto de lei que pode isentar militares e agentes de segurança de punição durante operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) . O projeto de lei, que trata do chamado "excludente de ilicitude", foi enviado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em novembro de 2019 e é assinado pelos ex-ministros Sergio Moro, Jorge Oliveira e Fernando Azevedo. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê fala sobre o assunto. 
Me Explica Direito - 12-04-23 .mp3

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