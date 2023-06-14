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Me Explica Direito

Governo federal e estados são recordistas em ações no STF

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 12:04

Publicado em 

14 jun 2023 às 12:04
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bede traz como destaque a notícia de que o poder público é quem mais ingressa com ações no Supremo Tribunal Federal. Em um ranking com os 50 maiores litigantes da corte, a União aparece com 3,4% do acervo do tribunal em maio, composto por cerca de 23 mil ações. As informações são do site “UOL”. Ouça a análise do comentarista Américo Bedê. 
CBN - Me Explica Direito - 14-06-23.mp3
O levantamento foi divulgado pela revista Justiça e Cidadania, com base em dados públicos do Supremo. O ranking mostra que a política não é quem mais provoca o Judiciário. Entre os 50 órgãos, entidades e empresas com mais ações no tribunal, apenas um partido político foi elencado: a Rede Sustentabilidade, com 34 processos, ou 0,1% do total.
O terceiro lugar na lista é ocupado pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Também estão no topo dos litigantes outros estados e municípios, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o Banco do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Petrobras. 

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