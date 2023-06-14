Governo federal e estados são recordistas em ações no STF

Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Nesta edição do “Me Explica Direito”, o comentarista Américo Bede traz como destaque a notícia de que o poder público é quem mais ingressa com ações no Supremo Tribunal Federal. Em um ranking com os 50 maiores litigantes da corte, a União aparece com 3,4% do acervo do tribunal em maio, composto por cerca de 23 mil ações. As informações são do site “UOL”. Ouça a análise do comentarista Américo Bedê.

Your browser does not support the audio element. CBN - Me Explica Direito - 14-06-23.mp3

O levantamento foi divulgado pela revista Justiça e Cidadania, com base em dados públicos do Supremo. O ranking mostra que a política não é quem mais provoca o Judiciário. Entre os 50 órgãos, entidades e empresas com mais ações no tribunal, apenas um partido político foi elencado: a Rede Sustentabilidade, com 34 processos, ou 0,1% do total.