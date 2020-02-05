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ME EXPLICA DIREITO

Governo Bolsonaro usa rede social para atacar indicada ao Oscar

Américo Bedê explica se o Governo está autorizado a fazer esse tipo de comentário em uma conta oficial

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 12:35

Publicado em 

05 fev 2020 às 12:35
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) usou uma conta virtual oficial para atacar a cineasta Petra Costa, indicada ao Oscar de melhor documentário por "Democracia em Vertigem", com visão crítica ao impeachment da petista Dilma Rousseff. Em post tuitado nessa segunda-feira (3), a secretaria sob comando de Fabio Wajngarten chama Costa de "militante anti-Brasil".
As críticas foram motivadas por declarações que a documentarista deu à PBS, uma emissora pública dos Estados Unidos. Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê explica se esses tuítes ferem ou não a Constituição. O governo está autorizado a fazer esse tipo de comentário em uma conta oficial? Há quebra do princípio da impessoalidade sobre a Administração Pública? Acompanhe!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 05-02-20

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