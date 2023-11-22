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Me Explica Direito

Governo anuncia medida para liberar entrada com água em shows: entenda!

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 12:12

Publicado em 

22 nov 2023 às 12:12
Show, concerto, evento
Retomada de eventos de entretenimento em discussão no ES Crédito: Pexels
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou no final de semana uma portaria para permitir a entrada de garrafas de água para uso pessoal em shows no país. Outra medida é obrigar produtores a oferecerem água de graça em dias de forte calor. Pelo país é comum que bebidas sejam barradas e que não seja oferecida nenhuma opção gratuita, restando como única opção beber o que é vendido no local da apresentação. A medida ocorreu após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que passou mal durante o show da cantora Taylor Swift na sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê explica a medida. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 22-11-23.mp3

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