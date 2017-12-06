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ME EXPLICA DIREITO

Foro privilegiado passará por revisão em comissão na Câmara

É o que prevê a pauta desta semana do presidente da casa, Rodrigo Maia

Publicado em 06 de Dezembro de 2017 às 12:05

Publicado em 

06 dez 2017 às 12:05
Uma comissão especial será criada pela Câmara para analisar o mérito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que restringe o foro privilegiado. A ideia é instalar os trabalhos antes do recesso de fim de ano e votar a PEC ainda no primeiro semestre de 2018.
A proposta em discussão na Câmara retira o foro especial para casos de crimes comuns cometidos por deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, prefeitos, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes das Forças Armadas, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, procurador-geral da República e membros dos conselhos de Justiça e do Ministério Público.
O foro, segundo a PEC, permanecerá para presidente e vice-presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e os presidentes da Câmara e do Senado.
Ouça a análise do comentarista Américo Bedê.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 06-12-17

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