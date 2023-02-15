Festival insalubre: como reconhecer seus direitos e saber se pode acionar a Justiça?

Chuva sem parar, parte do terreno alagado, sapos e cobras. Essa foi a situação encontrada por quem pagou até R$ 700 pelo ingressos do Rep Festival, um evento de música realizado na Zona Oeste do Rio durante o último fim de semana. O lugar estava cheio de lama, com pedras e o segundo dia de shows foi cancelado. De acordo com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ), os organizadores do Rep Festival podem receber uma multa de mais de R$ 12 milhões. Mas como reconhecer seus direitos e saber se você, caso passe por uma situação semelhante, pode acionar a Justiça? Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê explica o que fazer.