Festival insalubre: como reconhecer seus direitos e saber se pode acionar a Justiça?

Chuva sem parar, parte do terreno alagado, sapos e cobras. Essa foi a situação encontrada por quem pagou até R$ 700 pelo ingressos do Rep Festival, um evento de música realizado na Zona Oeste do Rio durante o último fim de semana. O lugar estava cheio de lama, com pedras e o segundo dia de shows foi cancelado. De acordo com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ), os organizadores do Rep Festival podem receber uma multa de mais de R$ 12 milhões. Mas como reconhecer seus direitos e saber se você, caso passe por uma situação semelhante, pode acionar a Justiça? Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê explica o que fazer.
Me Explica Direito - 15-02-23.mp3
No último domingo (12), produtores do Rep Festival se manifestaram, por meio de nota, após o assunto se tornar o tema mais comentado da internet. O comunicado informou a suspensão do evento "devido aos danos causados à estrutura pelas fortes chuvas que acometeram o Rio". Os problemas relatados por público e artistas foram minimizados — de acordo com os organizadores, "a maior parte dos shows foi entregue com excelência dentro das condições apresentadas".