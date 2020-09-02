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ME EXPLICA DIREITO

Familiar assumir cargo de pré-candidato exonerado é ilegal?

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 12:24

Publicado em 

02 set 2020 às 12:24
Obrigados pela legislação eleitoral a pedir exoneração, alguns servidores públicos comissionados que são pré-candidatos nestas eleições têm sido substituídos nos cargos por familiares. A prática, já registrada em prefeituras e Câmaras Municipais onde os comissionados deram lugar aos próprios cônjuges, repete-se na Assembleia Legislativa. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê analisa se o ato configura nepotismo - que é quando um agente público contrata ou favorece parentes. Ouça a análise!
Me Explica Direito - 02-08-20
 

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