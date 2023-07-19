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Me Explica Direito

Existe impeachment de ministro do STF? Especialista explica!

Ouça o comentário completo com Américo Bedê

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 11:54

Publicado em 

19 jul 2023 às 11:54
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: STF
Nesta semana, um grupo de parlamentares de oposição ao governo Lula (PT) afirmou que pedirá ao Senado que o ministro Luís Roberto Barroso, da Suprema Corte, seja investigado por crime de responsabilidade. O magistrado disse em congresso estudantil, na quarta-feira, 12, “derrotamos o bolsonarismo”.
Nos 132 anos de história do Supremo Tribunal Federal (STF), nunca aconteceu de um de seus ministros perder a cadeira por causa de um processo de impeachment. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 6.51s - 19-07-23.mp3

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