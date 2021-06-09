Existe caminho para STF suspender Copa América no Brasil? Ouça a análise

A polêmica do futebol foi parar no Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, acolheu nesta terça-feira (8) o pedido da ministra Cármen Lúcia, que pede a realização de uma sessão extra na Corte para julgar a realização da Copa América no Brasil. O julgamento será realizado por 24h, a partir da meia-noite desta quinta-feira (10). Ela é relatora da ação protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). O Partido dos Trabalhadores (PT) também ingressou com um processo. Ambos visam barrar a realização da Copa América no Brasil. Quem analisa é o nosso comentarista Américo Bedê.