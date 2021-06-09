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Existe caminho para STF suspender Copa América no Brasil? Ouça a análise

A participação é do nosso comentarista Américo Bedê

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 12:12

Publicado em 

09 jun 2021 às 12:12
Sede da CBF, na Barra da Tijuca (RJ)
Sede da CBF, na Barra da Tijuca (RJ) Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A polêmica do futebol foi parar no Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, acolheu nesta terça-feira (8) o pedido da ministra Cármen Lúcia, que pede a realização de uma sessão extra na Corte para julgar a realização da Copa América no Brasil. O julgamento será realizado por 24h, a partir da meia-noite desta quinta-feira (10). Ela é relatora da ação protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). O Partido dos Trabalhadores (PT) também ingressou com um processo. Ambos visam barrar a realização da Copa América no Brasil. Quem analisa é o nosso comentarista Américo Bedê. 
Me Explica Direito 09-06-21.mp3

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