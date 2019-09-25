Excludente de ilicitude: como o assunto é tratado no pacote anticrime

A morte da menina Ágatha Vitória Sales Félix, de apenas 8 anos, assassinada com um tiro nas costas quando voltava para casa com a mãe, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, reabriu o debate com relação a proposta da excludente de ilicitude, um dos pontos mais polêmicos do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro.