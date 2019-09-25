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ME EXPLICA DIREITO

Excludente de ilicitude: como o assunto é tratado no pacote anticrime

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 12:11

Publicado em 

25 set 2019 às 12:11
A morte da menina Ágatha Vitória Sales Félix, de apenas 8 anos, assassinada com um tiro nas costas quando voltava para casa com a mãe, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, reabriu o debate com relação a proposta da excludente de ilicitude, um dos pontos mais polêmicos do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro.
Segundo familiares, a menina foi morta por um disparo feito por policial militar. O projeto sobre excludente de ilicitude pode livrar de qualquer punição policiais acusados de agredir ou até mesmo matar em determinadas situações. É sobre esse assunto que o comentarista Américo Bedê trata nesta quarta-feira (25), no Me Explica Direito.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 25-09-19

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