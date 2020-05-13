Exame de Covid-19: Bolsonaro poderia se negar a apresentar resultado?

Nesta edição do quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê traz à discussão os principais pontos que envolvem o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a apresentação dos exames de coronavírus. Nesta semana o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi escolhido pelo sistema de sorteio da Corte para decidir sobre o pedido do jornal "O Estado de S. Paulo", que quer que o presidente divulgue seus exames.

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No campo do direito, Bedê aponta dois cenários que devem ser levados em conta na discussão: uma corrente jurídica defende que não apenas o presidente, mas qualquer pessoa, deve ter garantida a sua privacidade - até mesmo sobre o direito de querer informar, ou não, sobre algo que apenas a ela interessa, como o seu estado de saúde.