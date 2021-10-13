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Me Explica Direito

Eutanásia: entenda o que diz a lei brasileira

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 12:00

Publicado em 

13 out 2021 às 12:00
Escultura
Escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti, em frente ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Estava marcada para o último dia 10 a morte da colombiana Martha Liria Sepúlveda. Aos 51 anos, ela seria a primeira mulher na Colômbia a conseguir autorização para a eutanásia sem estar em um quadro terminal. Martha teve sua eutanásia autorizada por se tratar de uma paciente com "enfermidade incurável avançada", "sintomas físicos e/ou psicológicos que geram sofrimento" e "capacidade de tomada de decisão", assinalou o Instituto Colombiano da Dor (ICODOL), encarregado do procedimento, que acabou sendo cancelado. A eutanásia, ou morte assistida, é legalizada na Colômbia desde 1997. No Brasil, o cenário é outro. Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe!
Me Explica Direito - 13-10-21.mp3

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