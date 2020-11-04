Estupro culposo e Eleições nos EUA: Me Explica Direito?

A hashtag #JustiçaPorMariFerrer permaneceu por mais de oito horas o assunto mais comentado do mundo no Twitter. O motivo? A tese da promotoria e a sentença do julgamento do empresário André de Camargo Aranha, inocentado por falta de provas da acusação de estuprar a influenciadora digital Mariana Ferrer em um clube de luxo há dois anos. A interpretação da tese do promotor Thiago Carriço de Oliveira dá conta de um caso de "estupro culposo" - que não é previsto por lei - o que gerou revolta na internet. O termo não é encontrado escrito de maneira literal no texto. Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Ouça também a análise de Bedê sobre a declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de recorrer à Suprema Corte para interromper a contagem de votos na eleição presidencial.