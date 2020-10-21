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ME EXPLICA DIREITO

Escuta ambiental: pacote anticrime prevê uso com ordem judicial

Ouça análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:04

Publicado em 

21 out 2020 às 12:04
Na última semana, o site ge.globo - o portal de esporte do Grupo Globo - divulgou, em primeira mão, detalhes da decisão da Justiça italiana que condenou o jogador de futebol Robinho. Em 2017, ele e um amigo foram sentenciados a nove anos de prisão por violência sexual de grupo. O caso aconteceu numa boate em Milão, há sete anos. A vítima é uma jovem albanesa que, de acordo com a sentença, foi violentada enquanto estava embriagada. Seis homens estão envolvidos, entre eles Robinho. O jogador recorre em liberdade. No Brasil, uma onda de indignação pressionou Robinho e o time do Santos a suspenderem o contrato que traria de volta aos campos brasileiros um ídolo do clube.
Como foi a investigação na Itália, que contou até com uma escuta instalada no carro de Robinho? Quais são os próximos passos na Justiça? Tema para o comentarista Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". "Veja, ele foi condenado lá. Se transitar em julgado naquele país, é possível um pedido de cooperação internacional e transferir a execução para o Brasil, porque ele não pode ser extradito para lá", explica. Bedê explica, por exemplo, que no Brasil o pacote anticrime regulou que a escuta precisa de ordem de juiz, salvo se foi feita pela vítima", explica. Confira as explicações completas!
Me Explica Direito - 21-10-20

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