Entenda transferência de Lula de Curitiba para estado de origem

No quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (07), o comentarista Américo Bedê analisa decisão recente da justiça que decidiu pela transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da carceragem a Polícia Federal em Curitiba para São Paulo, estado de origem de Lula.

Bedê também comenta uma decisão recente do governo federal que elaborou uma lista com nomes de funcionários do alto escalão do governo da Venezuela cujo ingresso no Brasil será proibido. Esta será a primeira vez que o Brasil adotará sanções contra outro país de forma unilateral, fora do âmbito de organizações multilaterais como a ONU e a Organização dos Estados Americanos (OEA).