Entenda: topless não é crime, mas pode levar mulheres à prisão?

A artista plástica Beatriz Coelho, ex-namorada da atriz Camila Pitanga, foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Jaburuna, no último sábado (29), após fazer topless na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Segundo relatos, ela foi abordada por policiais e chegou a ser algemada nos pés. No Instagram, Beatriz mostrou-se inconformada com a diferença de tratamento entre homens e mulheres. No desabafo, ela ainda cita que um homem estava na delegacia sem camisa. Ainda na rede social, ela publicou uma foto de topless com uma tarja, dizendo: "O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?". Beatriz foi liberada após o episódio. Mas, afinal, topless é crime no Brasil? Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe!