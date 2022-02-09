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Me Explica Direito

Entenda: topless não é crime, mas pode levar mulheres à prisão?

Quem faz a análise é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:00

Publicado em 

09 fev 2022 às 12:00
Topless
Topless Crédito: Getty Images
A artista plástica Beatriz Coelho, ex-namorada da atriz Camila Pitanga, foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Jaburuna, no último sábado (29), após fazer topless na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Segundo relatos, ela foi abordada por policiais e chegou a ser algemada nos pés. No Instagram, Beatriz mostrou-se inconformada com a diferença de tratamento entre homens e mulheres. No desabafo, ela ainda cita que um homem estava na delegacia sem camisa. Ainda na rede social, ela publicou uma foto de topless com uma tarja, dizendo: "O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?". Beatriz foi liberada após o episódio. Mas, afinal, topless é crime no Brasil? Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe!
Embora o topless em si não seja criminalizado, ele pode ser entendido como ato obsceno que, aí, sim, é um crime, tipificado pelo artigo 233 no Código Penal. A pena pode ser de detenção, de três meses a um ano, ou multa. O artigo, no entanto, não explica exatamente o que é um ato obsceno, e deixa a cargo do agente público a interpretação disso. E, se esse episódio virar uma ação criminal, caberá ao juiz definir se vai ou não entender o topless como um ato obsceno.
Me Explica Direito - 09-02-22

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