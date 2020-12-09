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ME EXPLICA DIREITO

Entenda: STF barra reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 13:03

Publicado em 

09 dez 2020 às 13:03
Nesta edição do "Me Explica Direito", o destaque com o comentarista Américo Bedê é que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou contra a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado numa mesma legislatura. O STF decidiu, por maioria, no último domingo (6), em plenário virtual, que os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), não podem se candidatar à reeleição para os postos em 2021. O voto decisivo foi dado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Antes, o plenário já havia formado maioria para barrar uma nova candidatura de Rodrigo Maia, eleito presidente por dois mandatos consecutivos.
Me Explica Direito - 09-12-20

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