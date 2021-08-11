Entenda: polêmica sobre desfile de blindados chegou ao STF

Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz como destaque as discussões que envolveram o desfile de blindados a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta terça-feira (10). Um dia antes, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de partidos políticos para suspender qualquer desfile ou passagem de comboio militar no Plano Piloto de Brasília , "particularmente nas adjacências do Palácio do Congresso Nacional". O ministro considerou que, pelo fato de a autoridade organizadora do desfile ser a Marinha, cabe ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), e não ao STF, analisar o pedido. Por isso, encaminhou o pedido ao STJ. O tema despertou reações. Ex-ministros da Defesa, como o diplomata e ex-ministro da Defesa Celso Amorim, classificou o plano como "um absurdo total" e uma "ameaça de golpe". Entenda as discussões sobre o assunto!