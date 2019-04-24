Entenda o que o que acontece após a redução da pena de Lula

Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê traz aos ouvintes a explicação que envolve o futuro do ex-presidente Lula. Nesta terça-feira (23), por unanimidade, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram reduzir a pena de Lula para 8 anos e dez meses . Os quatro ministros que participaram do julgamento — o relator Félix Fischer, e os ministros Jorge Mussi, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e o presidente da Quinta Turma Reynaldo Soares — fixaram a mesma pena para Lula.
Especialistas apontam que, com o resultado, o ex-presidente poderá sair da prisão em setembro deste ano . Mas, como responde a outros processos, Lula ainda pode sofrer novas condenações que o mantenham na prisão ou, caso tenha direito ao benefício, façam-no voltar para atrás das grades. Confira as explicações sobre o caso.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 24-04-19