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ME EXPLICA DIREITO

Entenda o que é o "voto médio" para julgamento no STF em 2ª instância

As explicações são do comentarista Américo Bedê

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 13:14

Publicado em 

06 nov 2019 às 13:14
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira (7) o julgamento que vai definir se réus podem ou não ser presos após condenação em segunda instância. A última sessão foi no último dia 24 de outubro e foi encerrada com um placar de 4 votos a 3 a favor da prisão em segunda instância. A próxima sessão promete ser decisiva. Nesta quarta-feira (06), o comentarista Américo Bedê explica o que pode ser o "voto médio" por parte do ministro Dias Toffoli, estipulando a prisão após condenação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Me Explica Direito - Americo Bedê - 06-11-19

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