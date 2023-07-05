Entenda: o que é foro íntimo? Última palavra sempre é do juiz?

Nesta edição do “Me Explica Direito”, a pedido do ouvinte Lando, o comentarista Américo Bedê explica o que é o chamado foro íntimo e se a última palavra, realmente, durante um processo, é a de um juiz.
CBN - Me Explica Direito - 05-07-23.mp3
Publicado em 05 de Julho de 2023 às 12:11
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