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Me Explica Direito

Entenda: o que é foro íntimo? Última palavra sempre é do juiz?

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 12:11

Publicado em 

05 jul 2023 às 12:11
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
Nesta edição do “Me Explica Direito”, a pedido do ouvinte Lando, o comentarista Américo Bedê explica o que é o chamado foro íntimo e se a última palavra, realmente, durante um processo, é a de um juiz. 
CBN - Me Explica Direito - 05-07-23.mp3

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