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Entenda o projeto de lei que libera os jogos de azar

Vamos entender um pouco mais sobre o assunto? O Me Explica Direito desta quarta-feira (02) aborda o assunto

Publicado em 02 de Março de 2022 às 12:03

Publicado em 

02 mar 2022 às 12:03
Cassino, jogo
Cassino, jogo Crédito: Pexels
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que legaliza jogos de azar no Brasil, incluindo cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas. A proposta segue para análise do Senado. No entanto, o líder do governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro vetará o projeto se ele for aprovado pelo Senado.
De acordo com o texto, os cassinos poderão ser instalados em resorts como parte de complexo integrado de lazer que deverá conter, no mínimo, 100 quartos de hotel de alto padrão, locais para reuniões e eventos, restaurantes, bares e centros de compras. O espaço físico do cassino deverá ser, no máximo, igual a 20% da área construída do complexo, podendo ser explorados jogos eletrônicos e de roleta, de cartas e outras modalidades autorizadas. A proposta também prevê funcionamento de cassinos em embarcações fluviais. 
No caso do bingo, o texto permite sua exploração em caráter permanente apenas em casas de bingo, permitindo-se a municípios e ao Distrito Federal explorarem esses jogos em estádios com capacidade acima de 15 mil torcedores. As casas de bingo deverão ter capital mínimo de R$ 10 milhões. Caça-níqueis serão proibidos. Já para a legalização do jogo do bicho, o texto exige que todos os registros da licenciada, seja de apostas ou de extração, sejam informatizados e com possibilidade de acesso em tempo real (on-line) pela União, por meio do Sistema de Auditoria e Controle (SAC). 
Vamos entender um pouco mais sobre o assunto? O Me Explica Direito desta quarta-feira (02) aborda o assunto. 
Me Explica Direito - 02-03-22.mp3

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