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Me Explica Direito

Entenda o projeto de lei das fake news e seus impactos

Quem analisa é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:54

Publicado em 

06 abr 2022 às 11:54
Fake news
Fake news Crédito: Pixabay
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o requerimento de urgência do projeto de lei das fake news será apreciado pelo plenário da Casa nesta quarta-feira (6). A proposta busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente a` liberdade, à responsabilidade e à transparência na internet. As regras vão se aplicar a provedores de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas que ofertem serviços ao público brasileiro, inclusive empresas sediadas no exterior, cujo número de usuários registrados no País seja superior a 10 milhões. Ouça a análise do comentarista Américo Bedê. 
Me Explica Direito - 06-04-22.mp3

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