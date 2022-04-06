Entenda o projeto de lei das fake news e seus impactos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o requerimento de urgência do projeto de lei das fake news será apreciado pelo plenário da Casa nesta quarta-feira (6). A proposta busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente a` liberdade, à responsabilidade e à transparência na internet. As regras vão se aplicar a provedores de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas que ofertem serviços ao público brasileiro, inclusive empresas sediadas no exterior, cujo número de usuários registrados no País seja superior a 10 milhões. Ouça a análise do comentarista Américo Bedê.