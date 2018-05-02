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ME EXPLICA DIREITO

Entenda o crime de evasão de divisas

O comentarista Américo Bedê é quem explica o tema.

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:03

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:03
Passados três anos do vazamento de contas secretas de milhares de brasileiros na Suíça no caso que ficou conhecido como Swissleaks, a Polícia Federal do Brasil concluiu a primeira etapa do inquérito criminal aberto sobre o caso e decidiu aprofundar a investigação contra 660 brasileiros suspeitos de manterem contas ou investimentos secretos no HSBC da Suíça.
Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê explica que a evasão de divisas trata-se de um crime financeiro na qual se envia divisas para outro país sem fazer a declaração da repartição federal competente.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 02-05-18

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