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ME EXPLICA DIREITO

Entenda o caso do museu que encerrou exposição depois de protestos

Proteção à criança ou censura à nudez? Por onde passam as polêmicas que envolvem a exposição "Queermuseu"?

Publicado em 11 de Outubro de 2017 às 12:50

Publicado em 

11 out 2017 às 12:50
Proteção à criança ou censura à nudez? Por onde passam as polêmicas que envolvem a exposição “Queermuseu”? Acompanhe a análise do comentarista Amércio Bedê sobre o ponto de vista do direito.
Me Explica Direito - Americo Bede - 11-10-17

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