Entenda o caso do museu que encerrou exposição depois de protestos

Proteção à criança ou censura à nudez? Por onde passam as polêmicas que envolvem a exposição “Queermuseu”? Acompanhe a análise do comentarista Amércio Bedê sobre o ponto de vista do direito.
Me Explica Direito - Americo Bede - 11-10-17
Publicado em 11 de Outubro de 2017 às 12:50
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta