Entenda mais sobre a o direito de opção na transfusão de sangue

Valores ligados à vida, à liberdade de crença e ao direito de reconhecimento dos sentimentos de cada cidadão. Ao longo da última semana aconteceram no Tribunal de Justiça do Espírito Santo audiências públicas que tratavam sobre transfusão de sangue em pacientes capazes que manifestarem discordância por motivo de crença religiosa.

A questão envolvendo motivos religiosos sobre a transfusão de sangue é uma das discussões mais polêmicas e conhecidas entre o Direito e os Direitos Fundamentais da Pessoa Humana e de sua personalidade. Crença, ato médico e a autonomia de escolha do paciente: o que diz a legislação sobre o tema? É o que você acompanha na explicação do comentarista Américo Bedê, no Me Explica Direito.