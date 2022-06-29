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Me Explica Direito

Entenda em que casos é mantida a prisão preventiva no país

Américo Bedê é quem explica para os ouvinte da CBN!

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 12:04

Publicado em 

29 jun 2022 às 12:04
Prisão, cadeira, cela
prisão Crédito: Pixabay
A Justiça manteve a prisão preventiva do ex-pastor Georgeval Alves Gonçalves, acusado de ter estuprado e matado o filho Joaquim Alves e o enteado Kauã Butkwoiski, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, há cerca de quatro anos. A decisão foi publicada na última quinta-feira (23) e determinou que ele fique atrás das grades até o julgamento. No documento, o juiz Tiago Fávaro Camata, da 1ª Vara Criminal de Linhares, argumentou que a prisão de Georgeval é importante para garantir a ordem pública e o bom andamento do processo. O magistrado também determinou o início das providências para que o júri popular seja feito para julgar o réu. Nesta edição do "Me Explica Direito", Américo Bedê explica, então, em casos é mantida a prisão preventiva no país. Ouça as explicações completas!
Me Explica Direito - 29-06-22

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