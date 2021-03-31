Entenda: deputados rejeitam projeto que aumentaria poder de Bolsonaro

O líder do PSL na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (GO), defendeu na terça-feira (30), em reunião de líderes partidários, a votação no plenário de um projeto de lei que, se aprovado, daria ao presidente Jair Bolsonaro o poder de acionar, durante a pandemia, o dispositivo da chamada "mobilização nacional". Pelo projeto, a crise na saúde pública poderia ser usada como motivo para a mobilização. Deputados contrários ao projeto classificaram a tentativa como "golpe". O requerimento, no entanto, não chegou a ser incluído na pauta do dia por rejeição da maior parte dos líderes partidários. Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito!