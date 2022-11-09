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Me Explica Direito

Entenda como funciona o tempo de cumprimento de pena no Brasil

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 12:04

Publicado em 

09 nov 2022 às 12:04
Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos em Minas Gerais
Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Youtube
O ex-ator Guilherme de Pádua morreu esta semana, aos 53 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, após um infarto. Guilherme ficou nacionalmente conhecido por ter assassinado a atriz Daniela Perez, em dezembro de 1992. Em 1992, Guilherme de Pádua interpretou o motorista Bira na novela "De Corpo e Alma", da TV Globo, e conheceu Daniella Perez, filha da escritora Gloria Perez. Em busca de mais espaço na novela, Guilherme assediava a atriz, com quem fazia par romântico na ficção, para que ela pedisse à sua mãe para aumentar sua participação. Ao lado da esposa, o então ator fez uma emboscada para a colega, de 22 anos, e a assassinou a facadas. Eles foram condenados a 19 anos e 6 meses de prisão. Mas ele foi solto após seis anos, depois de ter cumprido um terço da pena. Tema para Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". Ouça a conversa completa!
Me Explica Direito - 09-11-22.mp3

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