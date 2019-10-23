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ME EXPLICA DIREITO

Entenda como funciona a prescrição de um crime

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 12:10

Publicado em 

23 out 2019 às 12:10
Nesta edição do quadro Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz a análise que envolve o crime brutal envolvendo a adolescente Isabela Cassani, que aos 15 anos, desapareceu após sair de casa em 24 de outubro de 1999. Seu corpo foi encontrado na Baía de Vitória, no dia seguinte. Em duas décadas a investigação não conseguiu localizar o autor do crime. O inquérito que investiga o crime completa 20 anos no próximo dia 24, na quinta-feira.
Em entrevista para A Gazeta o delegado José Lopes, Chefe do Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que “se no dia 25 de outubro alguém aparecer e confessar o crime, não posso fazer nada, nem indiciar ou prender”. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 23-10-19

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