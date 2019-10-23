Entenda como funciona a prescrição de um crime

Nesta edição do quadro Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz a análise que envolve o crime brutal envolvendo a adolescente Isabela Cassani, que aos 15 anos, desapareceu após sair de casa em 24 de outubro de 1999. Seu corpo foi encontrado na Baía de Vitória, no dia seguinte. Em duas décadas a investigação não conseguiu localizar o autor do crime. O inquérito que investiga o crime completa 20 anos no próximo dia 24, na quinta-feira.