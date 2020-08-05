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Entenda: Bolsonaro altera estrutura da Abin e oposição reage

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:42

Publicado em 

05 ago 2020 às 11:42
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promoveu uma reformulação no quadro de cargos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e criou uma nova unidade no órgão, batizada de Centro de Inteligência Nacional. Dentre outras atribuições, o centro deverá planejar e executar atividades de inteligência destinadas "ao enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade" e implementar a "produção de inteligência corrente e a coleta estruturada de dados". Também caberá ao Centro de Inteligência Nacional planejar e executar atividades para assessorar os órgãos competentes relacionadas a políticas de segurança pública e à identificação de ameaças decorrentes de atividades criminosas, além de realizar pesquisas de segurança para credenciamento e análise de integridade corporativa. 
Me Explica Direito - 05-08-20
 
Por outro lado, houve reação de partidos políticos. O líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon, apresentou uma proposta para derrubar o decreto de Jair Bolsonaro que altera a estrutura e reformula cargos da Abin. Molon argumenta que o decreto enfraquece o sistema de inteligência e compromete a soberania nacional, porque permite a não concursados a possibilidade de receber treinamento de inteligência. O deputado também menciona que a mudança vem três meses de Jair Bolsonaro reclamar do serviço de inteligência brasileiro. Confira a análise de Américo Bedê sobre o assunto!

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