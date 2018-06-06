Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ME EXPLICA DIREITO

Entenda a legislação do princípio à ampla defesa

Confira a análise do comentarista Américo Bedê!

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 12:45

Publicado em 

06 jun 2018 às 12:45
A tragédia em Linhares, envolvendo a morte dos irmãos Joaquim Alves, de 3 anos, e Kauã Salles, de 6, continua a ter novos desdobramentos. Os advogados de defesa do pastor George Alves, que está preso desde 28 de abril acusado de estuprar, agredir e matar o filho e o enteado garantem que têm documentos que provam a inocência do cliente. Diante desse cenário, muitos podem questionar: afinal, há possibilidade de defesa, do ponto de vista jurídico, para George? Como funciona o princípio da ampla defesa na legislação brasileira? Confira a explicação do comentarista Américo Bedê.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 06-06-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O adolescente com superdotação que passou no vestibular aos 12 anos e sonha estudar no MIT
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados