Entenda a legislação do princípio à ampla defesa

A tragédia em Linhares, envolvendo a morte dos irmãos Joaquim Alves, de 3 anos, e Kauã Salles, de 6, continua a ter novos desdobramentos. Os advogados de defesa do pastor George Alves, que está preso desde 28 de abril acusado de estuprar, agredir e matar o filho e o enteado garantem que têm documentos que provam a inocência do cliente. Diante desse cenário, muitos podem questionar: afinal, há possibilidade de defesa, do ponto de vista jurídico, para George? Como funciona o princípio da ampla defesa na legislação brasileira? Confira a explicação do comentarista Américo Bedê.