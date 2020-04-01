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ME EXPLICA DIREITO

Em determinações conflitantes, qual decreto deve prevalecer?

O comentarista Américo Bedê explica que independentemente de quem tenha publicado, o decreto que prevalece é "o que protege de modo mais efetivo o indivíduo"

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 11:29

Publicado em 

01 abr 2020 às 11:29
Em meio à pandemia da Covid-19, a União, Estados e Municípios têm publicado e editado decretos para conter a propagação do vírus, como os que determinam o isolamento social e o fechamento do comércio. Nesta quarta-feira (01), no quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê, explica qual decreto deve prevalecer, principalmente em caso de determinações conflitantes. O comentarista aponta que, independentemente de quem tenha publicado, o decreto que prevalece é "o que protege de modo mais efetivo o indivíduo". Confira!
Me Explica Direito - 01-04-20

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