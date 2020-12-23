Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ME EXPLICA DIREITO

Em denúncias de racismo, prevalece a palavra da vítima?

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:36

Publicado em 

23 dez 2020 às 12:36
Na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Flamengo e Bahia, no último domingo (20), foi marcado por uma acusação de racismo dentro de campo. O volante Gerson, do Flamengo, acusou o jogador do Bahia Ramírez de ter dito a ele "cala a boca, negro" durante a partida. Ao questionar a arbitragem sobre o ocorrido, o agora ex-técnico do Bahia, Mano Menezes, minimizou a acusação do jogador rubro-negro e a caracterizou como "malandragem". O meia do Bahia negou as acusações. O caso vai ser apurado pela Justiça comum e pela Justiça Desportiva. Assunto para análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Em denúncias de racismo, até que se apurem os fatos, prevalece a palavra da vítima? Acompanhe!
Me Explica Direito - 23-12-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados