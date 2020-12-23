Em denúncias de racismo, prevalece a palavra da vítima?

Na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Flamengo e Bahia, no último domingo (20), foi marcado por uma acusação de racismo dentro de campo. O volante Gerson, do Flamengo, acusou o jogador do Bahia Ramírez de ter dito a ele "cala a boca, negro" durante a partida. Ao questionar a arbitragem sobre o ocorrido, o agora ex-técnico do Bahia, Mano Menezes, minimizou a acusação do jogador rubro-negro e a caracterizou como "malandragem". O meia do Bahia negou as acusações. O caso vai ser apurado pela Justiça comum e pela Justiça Desportiva. Assunto para análise de Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Em denúncias de racismo, até que se apurem os fatos, prevalece a palavra da vítima? Acompanhe!