Em debate a constitucionalidade do projeto anticorrupção

Apresentado no dia último dia 4 de fevereiro pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, o projeto de Lei Anticrime, que propõe 19 mudanças na legislação, têm reverberado pelo meio jurídico. Algumas correntes têm afirmado que o pacote proposto pode violar instrumentos fundamentais como a Constituição Federal. Por isso, nesta quarta-feira (13), o comentarista Américo Bedê volta ao debate sobre a constitucionalidade.