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ME EXPLICA DIREITO

Em debate a constitucionalidade do projeto anticorrupção

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 12:21

Publicado em 

13 fev 2019 às 12:21
Apresentado no dia último dia 4 de fevereiro pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, o projeto de Lei Anticrime, que propõe 19 mudanças na legislação, têm reverberado pelo meio jurídico. Algumas correntes têm afirmado que o pacote proposto pode violar instrumentos fundamentais como a Constituição Federal. Por isso, nesta quarta-feira (13), o comentarista Américo Bedê volta ao debate sobre a constitucionalidade.
Segundo o comentarista, as alterações são significativas e não parecem violar nem a Constituição nem os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo que, na execução penal, haja correntes sobre o assunto. 
 
Me Explica Direito - Americo Bedê - 13-02-19

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